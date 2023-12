Partito ufficialmente l'iter per la vendita dell'ospedale Fatebenefratelli di Erba

E’ ufficialmente iniziato l’iter per la vendita dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba. Dopo tanti "no comment" e negazioni, ma con le voci che si erano ormai fatte non solo insistenti, ma certe, è arrivata la conferma scritta nero su bianco nei cartelli appesi all'interno del nosocomio erbese.

Vendita dell'ospedale Fatebenefratelli di Erba: ora c'è l'ufficialità

"In data 24 novembre ultimo scorso la Provincia Lombardo-veneta Fatebenefratelli ha comunicato ufficialmente alle organizzazioni sindacali che ha dato inizio alla procedura per la cessione dell'ospedale a Lifenet Healthcare", si legge negli avvisi affissi al Sacra Famiglia". E' dunque ufficialmente confermata la cessione proprio alla Lifenet, società nel campo sanitario che fa capo all'imprenditore Nicola Bedin e che attualmente è presente con le proprie strutture ambulatoriali e ospedaliere in Lombardia, Piemonte, Lazio ed Emilia Romagna, partecipata al 45% dalla Exor, holding della famiglia Agnelli.

Tempistiche lunghe

"Naturalmente i tempi saranno abbastanza lunghi perché la costituzione formale, con scorporo, della società Ospedale di Erba srl quale ramo di azienda della Provincia Lombardo-veneta è prevista entro il 31 dicembre – ha spiegato Maurizio Ferretto, rappresentante sindacale in seno all’ospedale per conto di Anmirs, Associazione nazionale medici istituti religiosi spedalieri – Nei mesi successivi del 2024 si potrà avere la cessione a Lifenet. Da quel momento si scalderà l'ambiente e si affronteranno le intenzioni e decisioni degli acquirenti. Il confronto, ci auguriamo, sia costruttivo e il sacrificio dei dipendenti sia il minore possibile. Per ora è solo stato compiuto il primo atto ufficiale dell'inizio del percorso per la vendita a Lifenet. Ora, senza scoraggiare i compratori, i sindaci e Regione Lombardia pensino ai bisogni sanitari della popolazione e si facciano sentire il giorno dopo la firma della cessione".

