Partnership per la sicurezza della Sp 20

Non c'è tempo da perdere e ora la priorità è mettere in sicurezza la strada provinciale numero 20.

È questo l’obiettivo degli amministratori comunali di Solbiate con Cagno e Albiolo, ma anche della Provincia di Como, che ora hanno trovato un nuovo partner, rappresentato da Ferrovie Nord Milano Autoservizi: proprio lì, lungo la via che da Solbiate conduce a Valmorea - dove si è verificato un incidente mortale la scorsa settimana, costato la vita al motociclista Marco Gazzana - possiede un ampio deposito degli autobus.

"La società Fnma ha evidenziato la pericolosità della strada, soprattutto l’incrocio davanti alla loro rimessa - spiega il sindaco Federico Broggi - e ha dato ampia disponibilità per il coinvolgimento, anche economico, in un progetto che possa portare alla messa in sicurezza della stessa. Col vicino Comune di Albiolo c’era già una bozza di programma, ancora da approvare, per dare avvio alla progettazione con la Provincia, di intervento su quell’incrocio. Ora, vista la proposta di Fnma, ho chiesto che al tavolo dell'accordo prendano parte anche gli amministratori della società che gestisce il trasporto pubblico".