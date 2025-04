Pasqua, orari di ambulatori pediatrici e continuità assistenziale

La comunicazione di Asst lariana in merito agli orari di attività di ambulatori e continuità assistenziale durante la settimana di Pasqua.

Orari continuità assistenziale

Nel fine settimana di Pasqua la Continuità Assistenziale sarà attiva a partire dalle 20 di oggi, venerdì 18 aprile, fino alle 8 del giorno 22 aprile (84 ore consecutive, quindi). Regolari sabato 19 aprile anche gli ambulatori pediatrici attivi a Cantù e a Fino Mornasco.

Continuità assistenziale, ecco cos'è

E' un servizio che si attiva, previa chiamata telefonica, componendo il numero unico nazionale 116 117 a cui risponde la Centrale Operativa Regionale che inoltra le chiamate in base alla residenza dell’assistito o alla provenienza della chiamata.

I medici forniscono un servizio per le situazioni di malattia che non possono essere rinviate al proprio medico curante e offrono un consiglio telefonico se la problematica può essere risolvibile in questo modo, oppure invitano il paziente a raggiungere la sede più vicina della continuità assistenziale per una valutazione ambulatoriale. Se lo ritengono necessario, i medici possono effettuare una visita a domicilio, o attivare il Servizio di Emergenza Urgenza.

Ambulatorio pediatrico, servizio tutti i sabati

E' un servizio attivo tutti i sabati (non festivi) dedicato ai minori residenti/domiciliati nel territorio di competenza di Asst Lariana ed indicato per tutti quei casi che necessitano di una consulenza e valutazione clinica non urgente. Come funziona: il sabato dalle 8 alle 18 si contatta il numero unico di emergenza 116 117 e viene redatta una prima scheda informativa rispetto alla problematica. La famiglia viene poi richiamata dal personale che, se necessario, fissa un appuntamento per il pomeriggio (tra le 14 e le 19) nell’apposito ambulatorio. Il bambino sarà quindi visitato da un pediatra di libera scelta che effettuerà la valutazione clinica del caso, fornendo le eventuali prescrizioni/ricette. Nell’attività il medico sarà coadiuvato da personale di Asst Lariana (infermiere esperto nella gestione di pazienti pediatrici). Appuntamenti: ogni ambulatorio ha circa 20 appuntamenti a disposizione per le visite che sono programmate per il pomeriggio. Una volta saturata l’agenda, le telefonate sono dirottate automaticamente dalla centrale di Areu alla sede di continuità assistenziale di competenza territoriale (ossia quella più vicina alla residenza/domicilio di chi chiama). Sedi attive: a Cantù, in via Domea, 4, nell’ambulatorio 6 nell’edificio P, ossia la palazzina che ospita la Casa di Comunità (entrando è la prima a sinistra); a Fino Mornasco in via Trieste 5, nella sede della Continuità Assistenziale (ambulatorio in fondo al corridoio, a destra).