Pasqua solidale all'ospedale di Cantù: arriva un dono per i bambini in Pediatria

Dopo Natale, anche Pasqua è occasione di solidarietà e condivisione. Mercoledì mattina all'ospedale di Cantù il gruppo di Forza Italia Giovani Como ha donato ai bambini del reparto pediatrico del "Sant'Antonio Abate" le uova acquistate con i fondi raccolti dagli stessi ragazzi in occasione di una cena organizzata per scambiarsi personalmente gli auguri.

"Dopo che lo scorso Natale avevamo già organizzato un'iniziativa di questo tipo, i ragazzi hanno immediatamente fatto richiesta di replicare il gesto anche in occasione della Santa Pasqua, io non ho che potuto essere d'accordo, infatti eccoci qua - afferma il segretario provinciale dei giovani azzurri lariani, il canturino Gianluca Fumagalli, che prosegue - In questi tre mesi il gruppo di Forza Italia Giovani Como è più che raddoppiato, si sono uniti a noi ragazze e ragazzi che stanno facendo crescere il movimento non solo quantitativamente ma anche qualitativamente. C'è grande interesse intorno a noi, prendiamo atto di una riscoperta di entusiasmo attorno al nostro partito. Noi giovani abbiamo il vantaggio di coniugare gli ideali e i valori storici di Forza Italia con le sensibilità del mondo giovanile. Invito dunque i ragazzi della provincia che si sentono affini alle nostre idee a farsi avanti e a scriverci sulla nostra pagina Instagram @figiovanicomo. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa e, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi che in cambio delle uova ci hanno regalato i loro sorrisi, Forza Italia Giovani Como augura una serena Pasqua a tutti voi".