Torna il tanto atteso appuntamento con le giornate d'autunno del FAI: quest'anno l'iniziativa, dal titolo "Passa e guarda", prevede visite in 7 luoghi solitamente nascosti al pubblico.

"Passa e guarda": a Como arrivano le giornate d'autunno del FAI

Si terrà sabato 15 e domenica 16 ottobre il grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni.

Per l’occasione il Gruppo FAI Giovani di Como e la Delegazione FAI di Como invitano i Comaschi e non solo a "passare e guardare" 7 luoghi nascosti sul territorio della Provincia: due in centro città, ma celati agli occhi dei passanti; uno a Cermenate, sulla trafficata direttrice che collega Como a Milano; uno a Lipomo, lungo la provinciale per Lecco; tre ad Argegno, sulla strada percorsa ogni giorno da centinaia di turisti e lavoratori. Zone molto frequentate, ma capaci di sorprendere chi sa fermarsi per guardare attentamente.

Un weekend unico – a sostegno della campagna di raccolta fondi del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – per vivere le bellezze che ci circondano, scoprendo alcuni dei tesori nascosti disseminati sul nostro territorio.

Fermarsi, guardare, scoprire

"Con l’edizione di quest’anno delle Giornate FAI d’Autunno – sottolinea Sara Chiaroni, Capo Gruppo FAI Giovani Como – vogliamo ribaltare il dantesco 'guarda e passa', l’obiettivo è soffermarci ad ammirare per scoprire cosa si nasconde dietro le mura dei palazzi o delle chiese oppure fra le stradine dei piccoli borghi. Un fine settimana per conoscere Como, dal centro storico alla provincia, fino alle sponde del suo Lago".

"Le Giornate FAI di Autunno sono l’occasione per scoprire i tesori nascosti del nostro territorio - ha detto Stefano Moscatelli, Capo Delegazione FAI di Como - Il Gruppo Giovani svela con creatività ed entusiasmo la ricchezza e la varietà del patrimonio lariano ricco di storia, arte e natura che è in ogni angolo del nostro territorio, sorprendente e inaspettato, e che non consiste solo nei grandi monumenti o nei musei, ma anche in edifici e paesaggi inediti e sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono e testimoniano piccole e grandi storie, culture e tradizioni".

L'elenco dei luoghi da "guardare"

ARCHIVIO DELLA PINACOTECA CIVICA DI COMO: CAPOLAVORI DIETRO LE QUINTE

Via Armando Diaz 84, 22100, Como (CO). Apertura a cura di: Gruppo FAI Giovani di Como. Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni. Domenica 16 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 17.00.

MUSEO DELLE SCIENZE “CASARTELLI”

Via Felice Cavallotti 7, 22100, Como (CO). Apertura a cura di: Gruppo FAI Giovani di Como. Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni. Sabato 15 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30. Domenica 16 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30.

ESPOSIZIONE CAFFE’ MILANI: DAL CHICCO ALLA TAZZINA

Via Provinciale per Lecco 811, 22030, Lipomo (CO). Apertura a cura di: Gruppo FAI Giovani di Como. Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni. Sabato 15 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30. Domenica 16 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30.

VIAGGIO NELLA STORIA DI CERMENATE: TRA VILLE, CORTI E GIARDINI

Via Scalabrini 153, 22072, Cermenate (CO). Apertura a cura di: Gruppo FAI Giovani di Como. Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni. Sabato 15 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30. Domenica 16 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30.

VILLA EMMA

Ritrovo in Piazza Giovanni Grandi, 22010 Argegno (CO). Apertura a cura di: Delegazione FAI di Como. Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni. Sabato 15 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.00. Partenza visite ogni 30 minuti, durata visita 45 minuti ca., su prenotazione riservato a iscritti al FAI.

ARGEGNO: ALLA SCOPERTA DELL’ANTICA VIA PER SANT’ANNA

Ritrovo in Piazza Giovanni Grandi, 22010 Argegno (CO). Apertura a cura di: Delegazione FAI di Como. Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni. Sabato 15 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.00. Domenica 16 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.00. Partenza visite ogni ora, durata visita 1 ora ca., su prenotazione.

CHIESA DI SANT’ANNA: UN PICCOLO GIOIELLO NASCOSTO

Via Schignano 1, località Sant’Anna, 22010 Argegno (CO). Apertura a cura di: Delegazione FAI di Como. Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni. Sabato 15 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.00. Domenica 16 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.00. Partenza visite ogni 30 minuti, durata visita 40 minuti ca., su prenotazione.

Per maggiori informazioni sulle aperture visitare il sito del FAI alla sezione dedicata. Per le prenotazioni (solo aperture nel Comune di Argegno) cliccare qui.