Passeggiata della legalità a Scarenna

Un'iniziativa per conoscere il territorio ed evitare la sua distruzione.

L'idea della Spi Cgil

Si chiama Passeggiata della legalità ed è la proposta di Spi Cgil organizzata per mercoledì, 7 giugno. Il ritrovo è alle 9 in località Cascina Bianca a Caslino d'Erba, presso i parcheggi di fronte al Giardino pubblico. La partenza sarà alle 9.15 e verrà effettuato un percorso nella piana di Scarenna, tra i comuni di Asso, Canzo e Caslino.

Contrari al nuovo percorso viabilistico

La passeggiata si svolgerà in un ambiente naturale di pregio, messo in pericolo da un progetto viabilistico che non tiene conto del rispetto della natura, "favorendo il consumo del suolo non più recuperabile se venisse realizzata la strada lungo il fiume Lambro, anziché preferire soluzioni meno impattanti come il ripristino della strada preesistente interrotta da una frana ", spiegano dalla Spi Cgil.

Guida ambientale e divulgatore scientifico a fare da ciceroni

Il gruppo sarà accompagnato da una guida ambientale ed escursionistica esperta di geologia e da un divulgatore scientifico che racconterà la storia del territorio. Lungo il cammino sarà possibile visitare un terreno confiscato alla malavita e riportato a disposizione della comunità con destinazione dell'area a orti sociali per i pensionati e didattici per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, oltre a piantumazione di ulivi e posizionamenti di arnie per api.

Qualche consiglio per la partecipazione

L'escursione prevede una camminata in piano di circa un'ora e mezza, senza difficoltà. Serviranno semplicemente un paio di scarpe comode e un abbigliamento adeguato.