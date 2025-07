Passerella pedonale pericolosa: chiusa al transito

attenzione

Riscontrato un cedimento del basamento metallico della passerella pedonale in località Ponte Oscuro.

La passerella in località Ponte Oscuro è pericolosa: il Comune di Asso la chiude e vieta il passaggio ai pedoni.

Riscontrato un cedimento della passerella

L’ente, nei giorni scorsi, si è recato sul posto per verificare le condizioni del ponticello, riscontrando le criticità che hanno portato alla decisione di vietare il transito sulla struttura per poterla mettere in sicurezza.

"A seguito di una prima verifica effettuata dal personale del Comune, risulta un cedimento del basamento metallico della passerella pedonale in località Ponte Oscuro pericoloso per il transito dei pedoni", si legge sull’ordinanza emessa dal sindaco Mirko Donadini Pina.

Da qui la necessità di chiudere tempestivamente l’accesso al tratto, in cui sarà in vigore il divieto di transito per i pedoni finché la passerella non verrà sistemata.

"E’ ancora da verificare l’entità del danno, intanto abbiamo deciso di chiuderla per motivi di sicurezza - spiega il sindaco - Il problema ci è stato segnalato nei giorni scorsi dal coordinatore dei volontari di Protezione civile Giordano Pina, il gruppo è sempre molto attento e attivo su prevenzione e monitoraggio del territorio; lo ringraziamo perché in questo primo mese c’è stata un’ottima sinergia".