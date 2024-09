Pastorale giovanile: grande festa per salutare don Walter Anzani

Una grande festa insieme con messa e ringraziamenti: così i ragazzi della pastorale giovanile dell’Alta Vallassina hanno voluto salutare il loro referente per ben nove anni, don Walter Anzani. Il sacerdote è stato responsabile della Comunità Pastorale Madonna di Campoè ma ora è destinato alle parrocchie di Albese, Albavilla e Carcano.

Grande festa insieme

I giovani hanno accolto don Walter insieme a don Giovanni Giovannoni, parroco dell’Unità pastorale Alta Vallassina, a Rezzago. Dapprima nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, poi alla Casa delle suore.

"Ha saputo creare una comunità bellissima per noi ragazzi - ha raccontato Samuele Della Noce, uno dei giovani presenti - Ci ha fatti sentire tutti accettati, senza distinzioni ma con grande apertura. Grazie a lui e don Giovannoni mi sono riavvicinato alla chiesa, entrambi hanno puntato molto su noi ragazzi portando avanti un bel gruppo. Hanno fatto tante iniziative coinvolgendoci, per questo li ringraziamo e in particolare auguriamo a don Walter Anzani un buon cammino".

Una stretta collaborazione, quella tra i due sacerdoti dell’Alta Vallassina, come rimarcato anche da don Giovannoni:

"Abbiamo fatto un bel percorso insieme, soprattutto da quando è mancato il coadiutore don Giovanni Colombo, riuscendo a valorizzare i sette paesi. Don Walter seguiva Caglio, Rezzago e Sormano; io invece Barni, Civenna, Lasnigo e Magreglio. Grazie anche all’aiuto dell’educatore Damiano abbiamo creato un bel gruppo unendo tutti i paesi e portando avanti una pastorale giovanile unita. Abbiamo avuto una fruttuosa collaborazione, don Walter e io abbiamo lo stesso modo di pensare e quindi siamo sempre stati in sintonia. Abbiamo portato avanti un gruppo animatori ed educatori molto affiatato, il che è una grande ricchezza; abbiamo coordinato insieme i due oratori estivi e creato un bel gruppo medie e gruppo superiori che si ritrovano ogni quindici giorni a Civenna. Don Walter ha saputo avvicinare i giovani che erano lontani dalla chiesa, guardando le persone al di là delle apparenze, quindi lo saluto con affetto ma anche un po’ di dispiacere".

Ed è lo stesso don Walter a ringraziare tutti per questi nove anni insieme: "Lascio con tanti ricordi e fatiche, ma soprattutto bei ricordi. Resta l’affetto di tante persone con cui ho condiviso un bel percorso. I giovani sono il futuro della comunità, abbiamo realizzato tanti bei progetti in piena sintonia: dispiace lasciarli ma sicuramente i legami si manterranno. Ringrazio tutti per questi anni, con un ricordo nella preghiera ma soprattutto nell’amicizia".

Al suo posto tra pochi giorni arriverà don Angelo Beccalli, da Cesate.