Patrimonio boschivo, da Regione Lombardia ecco 42mila euro per il Comune di Caslino d’Erba, l’unico della Provincia di Como a ricevere finanziamenti.

1,3 milioni messi sul piatto da Regione

Regione Lombardia prosegue nell’attuazione della Strategia Forestale Nazionale e, grazie a nuove risorse statali, dispone lo scorrimento della graduatoria del bando per i piani di assestamento forestale. L’operazione consente così di finanziare con 1,3 milioni di euro anche le 24 domande inizialmente escluse, aggiungendo quasi 20.000 ettari di superficie forestale che potrà essere controllata e mantenuta in modo più efficace e sostenibile. Il bando approvato nel luglio 2025 aveva registrato una forte adesione, con 52 domande presentate da Comuni, Consorzi Forestali e Comunità montane, con un contributo richiesto di circa 3 milioni di euro. La sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse della Strategia Forestale Nazionale, assegnate dal Ministero dell’Agricoltura, consente il finanziamento integrale delle domande ammissibili escluse nella prima fase.

Caslino d’Erba unico comune comasco

L’unico comune comasco a ricevere questi finanziamenti è Caslino d’Erba. Regione ha deciso di stanziare 41.921 euro. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi: