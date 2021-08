In un periodo di incertezza e difficoltà per tante aziende, Cooperativa «Patrolline Group» di Albavilla va in controtendenza: dopo l’acquisizione dell’azienda da parte dei dipendenti nel 2015, che la avevano resa Cooperativa, ora l’impresa ha assorbito la Corivox.

Patrolline fa il bis: acquista la Corivox

La storia della Cooperativa Patrolline Group è la storia di persone che, davanti a un momento di crisi, non si sono date per vinto ma hanno scommesso sul proprio lavoro diventando imprenditori. E così, nel 2015, l’azienda - nata nel 1986 come Bestidea Srl - è diventata Cooperativa con un «workers buyout» ed è ripartita grazie all’impegno dei suoi nove dipendenti. «A marzo, in un momento di grave crisi e difficoltà, sono stato convocato in direzione per capire il da farsi - spiega Angelo Chianese, ora presidente della Cooperativa e responsabile vendite - Ho trasmesso le indicazioni a quelli che sono diventati i miei soci e ci siamo trasformati in Cooperativa, tramite Confcooperative Insubria e nello specifico grazie a Mauro Frangi e Michele Piscitelli».

L’azienda è così ripartita dal 31 marzo 2015, data di costituzione della Cooperativa, da nove soci, diventati poi 11 nel 2019 e 12 con l’assunzione di una dipendente.

E il 2021 è l’anno «del bis» per l’azienda albavillese: il risultato di un progetto già in fase di valutazione da parte dell’azienda e in virtù di un momento molto positivo per Patrolline. «Lo scorso anno ci è stata paventata l’ipotesi che Corivax, azienda con cui già collaboriamo, potesse avere un futuro incerto per via dei raggiunti limiti di età dei suoi titolari - aggiunge Chianese - Abbiamo fatto le nostre valutazioni: nella metà del 2020 abbiamo assistito a una forte spinta nella richiesta dei nostri prodotti, dispositivi di sicurezza per automobili, moto e biciclette, dovuta forse a una maggiore scelta degli utenti di avvalersi di mezzi privati a discapito dei mezzi pubblici». E così, Patrolline ha assorbito la Corivox e i suoi cinque dipendenti, tutte donne, portando l’organico totale dell’azienda a 17 persone, delle quali 11 soci e 6 dipendenti.

Un forte segnale di controtendenza, quello della Patrolline Group, in un momento di grave crisi occupazionale e in un momento in cui il divario tra occupazione maschile e femminile è un tema di forte attualità. E un segnale ancora più forte, dettato dal passaggio «ufficiale» avvenuto proprio nel giorno in cui ricorre la Festa dei lavoratori: il 1° maggio. «Quanto è successo è per noi un piccolo miracolo - ha commentato Chianese - E una splendida coincidenza è che sia avvenuto proprio nei giorni in cui ricorre la giornata dedicata ai lavoratori. Per ottenere questo risultato ci è voluto tanto coraggio e tanta passione, da parte di tutti noi. Siamo una cooperativa, dove ognuno aiuta l’altro: davanti una difficoltà, abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo, preso in mano la situazione e risollevato le sorti dell’azienda.

E’ per noi una soddisfazione enorme e credo possa dare un bel messaggio nel nostro Paese - aggiunge - Ci sono, purtroppo, tante altre aziende molto meno fortunate e quello che è successo a noi, come ho detto, si può definire un piccolo miracolo. Ovviamente non sono mancati i momenti di sconforto, soprattutto nelle fasi di lockdown, ma abbiamo messo in campo tutto il necessario: dal lancio dell’e-commerce al grande impegno, raccontato poi dalla bella ripresa che abbiamo vissuto a maggio. Inevitabilmente anche noi abbiamo subito qualche perdita nel fatturato, ma credo che nella nostra storia, l’azione di persone appassionate abbia potuto trasformare la nostra azienda in qualcosa di nuovo».

