In un periodo di incertezza e difficoltà per tante aziende, Cooperativa “Patrolline Group” di Albavilla va in controtendenza: dopo l’acquisizione dell’azienda da parte dei dipendenti nel 2015, che la avevano resa Cooperativa, ora l’impresa ha assorbito la Corivox.

Patrolline fa il bis: acquista la Corivox

Un forte segnale di controtendenza, quello della Patrolline Group, in un momento di grave crisi occupazionale e in un momento in cui il divario tra occupazione maschile e femminile è un tema di forte attualità. E un segnale ancora più forte, dettato dal passaggio ufficiale avvenuto proprio nel giorno in cui ricorre la Festa dei lavoratori: il 1° maggio. “Quanto è successo è per noi un piccolo miracolo – ha commentato Angelo Chianese, presidente della Cooperativa e responsabile vendite – E una splendida coincidenza è che sia avvenuto proprio nei giorni in cui ricorre la giornata dedicata ai lavoratori. Per ottenere questo risultato ci è voluto tanto coraggio e tanta passione, da parte di tutti noi. Siamo una cooperativa, dove ognuno aiuta l’altro: davanti una difficoltà, abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo, preso in mano la situazione e risollevato le sorti dell’azienda”.

