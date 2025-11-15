Pattugliamenti notturni per evitare i furti

Il 14 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Como hanno eseguito nella zona dell’Erbese un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato principalmente alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, in particolare per il contrasto ai furti in abitazione.

Il controllo

Nel corso dell’attività – condotta attraverso pattugliamenti e diversi posti di controllo effettuati lungo le principali arterie stradali e nelle aree dei centri abitati ritenute più esposte al fenomeno dei furti – sono stati impiegati Carabinieri delle Stazioni di Erba e Albate, insieme a quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como.

Nell’ambito del servizio, svolto nell’arco pomeridiano e serale, orientato soprattutto sull’azione di deterrenza ed al pronto intervento, le pattuglie impegnate hanno controllato 20 veicoli, identificando 30 persone, tra cui soggetti già gravati da precedenti penali.

Tale attività proseguirà anche nei prossimi giorni.