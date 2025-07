Pattuglie a piedi della Polizia locale: "Promessa non mantenuta"

Il dibattito

Il consigliere comunale Mancuso punta il dito contro l'Amministrazione

«Le pattuglie a piedi della Polizia locale di Cantù erano state promesse otto mesi fa, ma ad oggi non sono mai state realizzate in maniera sistematica in centro città».

Dito puntato contro l'Amministrazione

Maurizio Mancuso, ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia ora indipendente, a ottobre dell’anno scorso si era rivolto all’assessore alla Sicurezza Maurizio Cattaneo, dopo aver ricevuto diverse sollecitazioni da parte dei commercianti del centro. Questi ultimi avevano chiesto all’amministratore la possibilità di un potenziamento dei controlli in centro città, attraverso la messa a punto di pattuglie diurne da parte della Polizia locale. Malgrado le rassicurazioni iniziali ricevute dall’assessore, Mancuso non ha potuto che constatare che le aspettative sue e dei commercianti sono state fino a ora disattese. Tanto è vero che ha posto la problematica a Cattaneo in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, che si è tenuto nella serata di lunedì 30 giugno.

Le parole del consigliere comunale

«In merito alle pattuglie a piedi promesse nel mese di ottobre dell’anno scorso, ricordo la mia precisa richiesta avvenuta a seguito di spiacevoli episodi malavitosi in centro, con la presenza di persone di difficile identificazione, nonché di atti nei quali si è palesato una mancanza di senso civico - ha raccontato Mancuso - Purtroppo tutto questo non solo è avvenuto, ma succede ancora oggi nella zona attorno a piazza Garibaldi. Ricordo che ci fu un incontro tra me, l’assessore Cattaneo e il vicecomandante della Polizia locale Alessandro Baroc. Dopo aver condiviso la mia segnalazione era sorta la necessità di procedere con pattugliamenti a piedi nella zona che va da piazza San Rocco a Pianella, al fine di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini e commercianti, con uscite diurne e soprattutto nella fascia oraria a ridosso della chiusura dei negozi». Mancuso ha quindi proseguito, evidenziando come la sua aspettativa sia stata disattesa: «L’assessore Cattaneo in quella circostanza mi ha confermato che il servizio sarebbe partito già nel mese di ottobre. Tuttavia, a oggi, non risulta che tale servizio sia stato attivato. E’ evidente che ci siano stati ritardi o problemi nell’attivazione di questi controlli. Come sappiamo la presenza degli agenti consente un confronto diretto con i commercianti e i cittadini, contribuendo a migliorare la sicurezza che è fondamentale anche per il commercio locale. Torno quindi a chiedere quando sarà possibile vedere in centro, in maniera sistematica, controlli a piedi degli agenti della Polizia locale, che viene richiesto da tempo con insistenza da tutti. Cantù deve tornare a essere una città sicura».

La replica dell'assessore

Sul punto ha replicato l’assessore alla Sicurezza Maurizio Cattaneo. «Occorre precisare - ha puntualizzato l’amministratore - che pattuglie a piedi della Polizia locale si possono già vedere circolare in piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe al centro. Il problema è però che non possono essere garantite in maniera costante e sistematica per una ragione specifica, vale a dire quella legata al fatto che il Comando di via Manzoni non ha un numero di agenti sufficiente a introdurre in pianta stabile anche questo servizio. Quindi verranno realizzate compatibilmente con gli uomini a disposizione e le attività in programma».