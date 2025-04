Pecore e caprioli salvati dai Vigili del fuoco

Prima alcune pecore, poi un capriolo. E' stata una Pasqua particolare per i Vigili del fuoco

Il primo intervento

Il primo intervento di soccorso della domenica di Pasqua è scattato a Cirimido, lungo la via strada di Mezzo, per recupero degli ovini dopo la segnalazione di un passante che con il suo cane si era imbattuto negli animali.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo si sono adoperati per individuare il pastore e ricondurre tutti al gregge, compreso un agnellino nato da poco meno di 48 ore.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

La seconda azione

Il secondo intervento ha riguardato un animale selvatico. Lungo il sentiero 7 che da Canzo porta al Cornizzolo, è stato soccorso un capriolo in difficoltà. L’animale, avvistato da alcuni escursionisti, è stato prontamente assistito dalle squadre del distaccamento Vigili del fuoco di Canzo.

Data la situazione, è stata allertata la Polizia provinciale, che si è occupata del trasporto dell’animale per garantirgli le cure veterinarie necessarie