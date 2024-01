Pediatra compie 70 anni e dà vita a una raccolta fondi per i bimbi malgasci

Compie 70 anni e per il suo compleanno promuove una raccolta fondi per sostenere i progetti in aiuto ai bambini del Madagascar.

Antonio Brienza, noto pediatra del territorio, festeggerà il suo genetliaco il 7 febbraio.

Il pediatra Antonio Brienza ha creato l'associazione Change

Fa parte da molti anni di un gruppo di medici, guidati dal dottor Paolo Mazza, che ha creato e porta avanti l’associazione «Change», di aiuto alla popolazione del Madagascar e in particolare ad Andasibe, un paese nell’entroterra dell’isola, a 1.200 metri di altezza. Qui negli anni hanno dato vita a un ospedale di 700 metri quadrati, al quale si sono rivolte già oltre 700mila persone. Dal 2011 Brienza è responsabile della Pediatria: grazie ai fondi raccolti ha creato un punto nascite, mediante il quale viene combattuta la piaga delle morti durante il parto. Ha poi dato vita al progetto «Pediatria nei villaggi», attraverso il quale viene inviato un pediatra locale nei centri abitati, dai quali al contrario sarebbe impossibile per i bambini spostarsi per le visite mancando i mezzi di trasporto. Il terzo progetto è invece la creazione del Centro Nutrizionale, formato da dieci agenti nutrizionali locali e un pediatra del Centro sanitario, con l’obiettivo di valutare e monitorare lo stato nutrizionale dei bambini malgasci.

L'appello ad amici e parenti

Per il settantesimo compleanno, Brienza si è rivolto così ad amici, conoscenti, ma anche ai suoi parenti, chiedendo di non fargli alcun regalo e di donare piuttosto la somma al progetto in Madagascar.