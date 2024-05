Pediatri di libera scelta: due incarichi definitivi assegnati

Raffaella Picchi e Fausta Grassi, incarichi definitivi per dottoresse opereranno in diversi Comuni della provincia di Como. La Comunicazione di Asst Lariana.

Due incarichi definitivi per due pediatri

La dottoressa Raffaella Picchi ha avuto un incarico definitivo come pediatra di libera scelta nell’ambito territoriale che comprende i comuni di Bregnano, Cadorago, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cirimido, Fenegrò, Fino Mornasco, Grandate, Limido Comasco, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Rovellasca, Rovello Porro, Turate, Vertemate con Minoprio. Asst Lariana provvederà all’assegnazione degli attuali assistiti, salvo diverse decisioni degli stessi, alla dottoressa Picchi. Per gli assistiti, quindi, non sussiste la necessità di effettuare una nuova scelta. Con l’occasione si ricorda che la dottoressa riceve nello studio in via Cristoforo Colombo, 19, a Fenegrò, nei seguenti giorni lunedì dalle 9 alle 12.30, martedì e mercoledì dalle 14 alle 17, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, su appuntamento telefonando al numero 375-5784144 dalle 8.30 alle 9.30.

La dottoressa Fausta Grassi ha avuto un incarico definitivo come pediatra di libera scelta nell’ambito territoriale che comprende i comuni di Blevio, Faggeto Lario, Nesso, Pognana Lario, Torno, Veleso, Zelbio. Asst Lariana provvederà all’assegnazione degli attuali assistiti, salvo diverse decisioni degli stessi, alla dottoressa Grassi. Per gli assistiti, quindi, non sussiste la necessità di effettuare una nuova scelta. Con l’occasione si ricorda che la dottoressa riceve nello studio in via Bernasconi, 2, a Pognana Lario, il lunedì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30, su appuntamento telefonando al numero 351-3158208 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 10; per la richiesta di ricette/prescrizioni è possibile scrivere alla mail faustagrassi@alice.it.