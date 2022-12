Pediatrie dell'ospedale: regali dalla Protezione civile di Figino Serenza.

Regali di Natale per i bimbi ricoverati nelle Pediatrie dell’ospedale Sant’Antonio Abate e dell’ospedale Sant’Anna sono stati consegnati questa mattina dal 16° gruppo di Protezione Civile dell’Associazione nazionale Carabinieri di Figino Serenza, presieduta da Canio Montrone. Per l’associazione, insieme ai volontari, sono intervenuti il presidente del Consiglio di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, il presidente del Consiglio Comunale di Cantù, Mirko Gaudiello, che è anche componente del gruppo di Protezione Civile e l’assessore alla Cultura, ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione, Isabella Girgi. A portare i ringraziamenti di Asst Lariana, la dottoressa Elena Amina Scola, direttore medico di presidio di Cantù: “A nome di tutti ringraziamo l’associazione e i rappresentanti istituzionali per la loro vicinanza ai nostri piccoli pazienti e al nostro personale”.