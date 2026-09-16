Pedibus, il Comune cerca nuovi volontari

Appello del Comune di Inverigo: cercasi nuovi volontari per il servizio pedibus. Serve solo tempo, attenzione e voglia di stare insieme ai bambini.

Il pedibus è un modo semplice per accompagnare i bambini a scuola a piedi, in sicurezza e in compagnia. Per continuare a garantire questo servizio il Comune di Inverigo ha bisogno di nuove persone disponibili a dare una mano. Non serve molto: un po’ del proprio tempo, attenzione e voglia di stare con i bambini. Anche una disponibilità per coprire un solo turno alla settimana può essere preziosa.

Chiunque può prendere parte al servizio: genitori, nonni, ma anche amici o semplici cittadini. Per informazioni è possibile scrivere a a pubblica.istruzione@comune.inverigo.co.it oppure contattare il numero 031/3594205. Così l’assessore alla Pubblica Istruzione, Barbara Magni:

“Il pedibus è un progetto fondamentale per il nostro Comune: insegna ai bambini il valore della mobilità sostenibile, riduce il traffico davanti alle scuole e rafforza il legame con il territorio. Per garantire questo servizio sicuro ed ecologico abbiamo però bisogno di nuove energie. Faccio quindi un appello a genitori, nonni e cittadini affinché ci donino anche solo mezz’ora alla settimana: con il vostro aiuto possiamo fare la differenza per la salute dei nostri ragazzi e per la qualità della vita di tutta la comunità”.