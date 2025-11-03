Pellegrinaggio a piedi al santuario della Santissima Trinità Misericordia

La parrocchia di Olgiate Comasco organizza un pellegrinaggio a piedi sino al santuario di Maccio (Villa Guardia).

L’invito a partecipare

L’iniziativa è in calendario per sabato 15 novembre: pellegrinaggio al santuario di Maccio, chiesa giubilare.

Il programma

Per chi volesse partecipare, il ritrovo è sul piazzale dello stesso santuario alle 10.30. Poi, il passaggio della Porta santa e la partecipazione alla messa che sarà celebrata alle 11. In particolare, per le persone che vorranno effettuare il cammino da Olgiate Comasco a Villa Guardia, la partenza sarà alle 9.30 dal piazzale della chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano.

Come partecipare

Per partecipare al pellegrinaggio giubilare, le adesioni vengono registrate nella segreteria parrocchiale a Olgiate Comasco.