"Peppo" parteciperà ai Campionati della pizza

La famiglia di «Peppo Pizza» torna a mettersi in gioco: dopo aver conquistato, lo scorso anno, il quarto posto al «Trofeo MSC Crociere in the World» e aver partecipato al Trofeo di Pizza Romana «Ritorno alle Origini», questa volta terrà alto il nome di Brenna e di Cermenate al «Campionato Mondiale della Pizza».

La competizione

Arrivata alla sua 31esima edizione, è una gara che vuole rendere omaggio ad uno dei piatti più amati al mondo, continuamente rivisitato per soddisfare tutti i gusti. Alla categoria «Pizza a due» sono iscritti Lella Palleschi, pizzaiola di «Peppo Pizza», in coppia con Daniele Gasparini, chef e docente del Centro Studi Casnati di Como, la scuola alberghiera che frequenta Francesco, figlio di Lella e del marito Giuseppe Celestino.

«Appena ho visto questa categoria ho subito pensato a Daniele, come chef che mi potesse affiancare - racconta lei - E’ un grande professionista che stimo molto, umano e bravissimo nel suo lavoro, soprattutto per la formazione che dà ai suoi studenti».

Una conoscenza, tra i due, nata da quando il papà di Lella aprì la sua prima pizzeria, per ritrovarsi poi dopo alcuni anni.

«La ricetta che porteremo è un vero equilibrio di consistenze, freschezze e stagionalità - spiega Daniele - Sarà una pizza dal gusto mediterraneo, che sa di Made in Italy, grazie a prodotti provenienti da nord a sud della nostra penisola».

Affiatamento e conoscenza: le basi per la vittoria

La profonda conoscenza acquisita in 23 anni di lavoro come chef, unita all’esperienza da operatrice e imprenditrice di una pizzeria, sono due degli ingredienti chiave per prendere parte con il giusto entusiasmo a questa sfida goliardica. Le regole: cercare nuovi stimoli e imparare qualcosa in più, divertendosi e dando voce alla propria passione.

«Ci siamo accorti di condividere molte idee - prosegue Lella - Abbiamo iniziato a sperimentare insieme, per inventarci una pizza gourmet che fosse originale e altrettanto buona». Per la categoria «Pizza Classica» vedremo invece in campo le abili mani di Peppe, marito di Lella e titolare di «Peppo Pizza». Porteremo una nostra creazione presente sui nostri menu - aggiunge - In modo tale da far conoscere ciò che facciamo, la vera essenza di Peppo Pizza».

La competizione, organizzata da Pizza New spa in collaborazione con la rivista Pizza e Pasta Italiana, si terrà dal 9 all’11 aprile, giorni durante i quali i partecipanti - più di 770 provenienti da ogni continente - si sfideranno a colpi di farina, ingredienti e creatività. Presente a supportare Peppo Pizza un team di pizzaioli di «Impastatori Italiani Ethical Division», un progetto nato dall'idea di Stefano Porro, esperto nel settore della ristorazione e della formazione professionale come chef pizzaiolo e maestro delle arti bianche, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere una certa attenzione all’impasto, agli ingredienti e ai metodi di produzione della cultura gastronomica italiana.