Per il forte vento due alberi caduti a Lurate Caccivio

Danni a causa del forte vento che si è abbattuto nel Comasco e, in modo particolare, sull’Olgiatese.

Piante cadute a cause del vento

Polizia locale in azione nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, per mettere in sicurezza l’aria interessata dalla caduta delle piante. Un albero si è abbattuto sulla strada in via Battisti, non molto lontano dal centro di Caccivio. Un grosso ramo, invece, è caduto su alcune panchine nel parchetto di via Galvani. Fortunatamente, non si registrano danni alle cose o persone rimaste ferite.

Sul posto anche gli amministratori

Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia locale, anche i volontari della Protezione civile al Pina, il sindaco Serena Arrighi e il consigliere Raffaele Buzzi.