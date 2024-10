Per la Festa dei nonni 80enne si regala un volo in aliante

C’è chi per la Festa dei nonni regala fiori, pasticcini, libri... E chi sceglie di regalarsi un volo in aliante all’aeroporto di Verzago, ad Alzate. Maria Sombra, 80 anni, origini argentine, mercoledì ha intrapreso il suo primo volo in aliante. A supportarla l’Aeroclub Volovelistico Lariano all’aeroporto «Maestri» di Verzago con il pilota e presidente Fabio Viola.

Insieme all'Aeroclub Volovelistico Lariano

A raggiungere l’aeroporto le telecamere di Pomeriggio Cinque che hanno immortalato l’impresa dell’80enne comasca, per un giorno pilota d’eccezione dell’Avl. «Mercoledì era una bella giornata, anche dal punto di vista del meteo, e la signora ha raggiunto la nostra sede perché voleva volare in aliante: non solo ha volato, ha anche provato a pilotarlo! - spiega Viola - Dopo un breve briefing, siamo partiti: ha affrontato il volo senza la minima paura o titubanza, anzi forse avevamo più preoccupazioni noi che andasse tutto liscio! E così è stato. E’ stata anche per lei un’occasione per ammirare il nostro territorio: non capita tutti i giorni di vedere il Lago di Montorfano o di Alserio dall’alto e ammirare la bellezza della Brianza dal cielo... E’ rimasta sorpresa».

La donna ha persino provato a pilotare l’aliante, guidata da Viola. «Ha provato a utilizzare i comandi dell’aliante biposto: un velivolo che utilizziamo per la scuola di volo a vela - specifica Viola - Ed è stata entusiasta. Devo dire che non è la prima volta che ci capita in volo qualcuno della sua età: abbiamo tanti soci intorno agli 80 anni, molto bravi. Ma come passeggero e introduzione al volo, Maria è stata tra i passeggeri più anziani. E’ stata una bella esperienza e in aeroporto sono arrivate le telecamere di Pomeriggio Cinque a immortalarla. Abbiamo anche trovato una bellissima giornata, il cielo si è schiarito proprio all’arrivo di Maria, nemmeno a farlo apposta - ancora Viola - Siamo contenti anche che la sua esperienza abbia portato Alzate, il nostro territorio e l’aeroporto alla notorietà con le telecamere Mediaset. Anche se devo dire che questa struttura ha la sua storia, la sua attività e porta avanti una scuola che viene raggiunta anche dall’estero: prevalentemente da Francia e Germania». L’aeroporto è infatti rinomato a livello internazionale, «in tanti lo raggiungono, in primavera, appositamente per volare».

E proprio questa mattina, sabato, Aeroclub Volovelistico Lariano ospiterà i campionati italiani di acrobazia in aliante categoria Promozione e il Trofeo acrobazie in aliante - gara libero artistico. Chiunque voglia potrà assistere: il pubblico è ben accetto. «Le gare inizieranno alle 11, con 9 partecipanti da tutta Italia - conclude Viola - Sono contento di poter dire che la nostra scuola è ancora rinomata tra le prime in Italia per il volo a vela. E il prossimo anno torneremo a ospitare il campionato italiano Colli Briantei, sospeso da alcuni anni a causa della pandemia».