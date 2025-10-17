Per la salute e per il Bangladesh una serata di sensibilizzazione

Una serata di sensibilizzazione a Olgiate Comasco, abbinando informazioni utili per la salute e un progetto di solidarietà in Bangladesh.

L’incontro

Oggi, venerdì 17 ottobre, alle 20.30 nell’auditorium del Medioevo, incontro formativo e istruttivo sul tema “Il colpo di frusta – Approccio complementare per comprenderlo e curarlo”.

I relatori

Intervengono Andrea Balestrini, osteopata; Carlo Maino, medico internista; Giulia Manighetti, osteopata; Andrea Paffumi, massaggiatore; Jessica Salerno, osteopata; Stefania Duraccio, chinesiologa; Michele Mariani, osteopata.

Il progetto

L’iniziativa è accompagnata a una nuova opportunità di contribuire alla raccolta fondi che sostiene la missione di padre Luigi Paggi, missionario saveriano in prima linea in Bangladesh. Il tramite con Olgiate Comasco è Andrea Balestrini, osteopata della clinica olgiatese di medicina complementare Cmc. Nel 2018 un viaggio nel Sud-Est asiatico gli permise di entrare in contatto col missionario italiano e conoscere il suo progetto di realizzare abitazioni sicure per i tribali Munda del Sunderban: una zona sperduta, nella foresta del Bengala, spesso colpita da inondazioni.