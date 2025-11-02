Per sostenere Casa di Dario i Sulutumana salgono sul palco dell’Excelsior

I ragazzi hanno ricevuto dalla parrocchia un terreno per farne un orto biologico e una fattoria didattica.

La nota band guidata da Giambattista Galli, e composta anche da Nadir Giori e da Francesco Andreotti, sarà protagonista della serata che si svolgerà il prossimo 13 novembre alle 20.45 all’Excelsior di Erba. Sarà sul palco con un fine del tutto benefico: sostenere il progetto “Innesti” promosso dall’associazione Arcobaleno per Casa di Dario a Ponte Lambro

Un progetto che collega la comunità alloggio con il territorio

Si chiama “Innesti” il progetto ideato dall’associazione Arcobaleno per sostenere la comunità alloggio Casa di Dario. L’iniziativa vedrà attori principali i dieci ospiti della struttura pontelambrese e prevede la bonifica di un terreno donato per vent’anni dalla parrocchia all’associazione. Un’area verde strategica per posizione, visto che si trova proprio accanto alla parrocchia, su cui i ragazzi insieme agli educatori creeranno un orto biologico e una serra.

Il progetto ha come fine quello di collegare il territorio a Casa di Dario, ma anche di impegnare gli ospiti in un progetto di vero e proprio impegno civico a favore della comunità.

Un evento che promuove le attività di apertura

Per presentare l’appuntamento all’Excelsior del prossimo 13 novembre, proprio lo scorso 29 ottobre i Sulutumana sono stati ospiti di Casa di Dario insieme ai ragazzi della scuola “Aldo Moro” per una merenda in musica con gli ospiti della comunità alloggio. A spiegare l’importanza della partecipazione è il presidente Luca Arnaboldi: