Ieri abbattuti abeti, ciliegi e quercia, cartelli degli alunni per salvarli.

Almeno per un anno stop all’intervallo in giardino. Abbattute le grandi piante, l’area verde sarà occupata dal cantiere per l’ampliamento della scuola media.

Per una scuola più grande, addio agli alberi

Tra gli alunni c’è chi ha appeso cartelli sui rami auspicando di salvare gli alberi. Da lunedì l’area verde della Buonarroti di Olgiate sarà occupata dal cantiere per la costruzione del nuovo lotto.

