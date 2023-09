"Per uno sguardo consapevole", domani l'incontro sul disagio e la sofferenza adolescenziale

Nuovo appuntamento il 29 settembre alle 20.30 con "Per uno sguardo consapevole" un ciclo di serate formative e informative sulla salute mentale promosse da Asvap 6, associazione di familiari e volontari di sostegno e informazione sul disagio psichico, in collaborazione e con il patrocinio di Asst Lariana. Gli incontri, patrocinati dal Comune di Cantù, sono ad ingresso libero e si svolgono all’Istituto Scolastico Cardinal Ferrari di Cantù in via Archinto 2. L'incontro è a cura del professor Renato Borgatti.

Come sono cambiate le modalità di esprimere il disagio e sofferenza tra gli adolescenti di oggi e di ieri

L’adolescenza è un momento, più o meno burrascoso, di passaggio tra funzionamento psichico infantile e adulto, famiglia e società giocano un ruolo fondamentale per guidare questa fase. Le importanti trasformazioni sociali messe in atto da cambiamenti tecnologici, culturali e ideologici, hanno trovato nella pandemia e nelle strategie di isolamento sociale messe in atto per il suo contenimento, un detonatore che ha fatto esplodere in questa fascia di età un malessere mai registrato prima.

Siamo di fronte ad una vera emergenza psichiatrica: comportamenti di abbandono scolastico fino ad un grave ritiro sociale, attacchi al corpo, crisi di ansia e break-down psicotici, sono andati incontro ad un aggravamento considerevole. È fondamentale il contributo della famiglia e del territorio per creare ambienti stimolanti ma anche rassicuranti, in cui gli adolescenti possano sperimentare ampie gamme di emozioni e di esperienze, alla ricerca di una definitiva transizione propria della maturità dell’adulto.

Renato Borgatti neuropsichiatra dell’Infanzia e dell’Adolescenza, docente all’Università di Pavia, direttore del Reparto di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’Istituto Scientifico Mondino di Pavia.

Asvap 6

L'Associazione di familiari e volontari di sostegno e informazione sul disagio psichico si è costituita il 7 novembre 1996. La sede è a Mariano Comense. L’associazione, convenzionata con Asst Lariana, opera sul territorio di Cantù, Mariano Comense ed Erba nell’ambito di quattro aree:

Familiari con incontri mensili di auto mutuo aiuto;

Persone affette da disagio psichico con attività risocializzanti, ludiche e terapeutiche come ad esempio l’arteterapia;

Giovani con fatiche evolutive, attraverso interventi nelle scuole (progetti di musicoterapia);

Cittadinanza-Territorio con uno sportello di ascolto e promozione di incontri informativi.

Per maggiori informazioni ASVAP 6 ONLUS Piazza Teodoro Manlio, 14, Mariano Comense, telefono 345/0451217.