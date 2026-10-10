Percorrerà 130 km a piedi per Cascina Cristina

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Percorrerà 130 chilometri a piedi sulla via Francigena con l’obiettivo di regalare nuove esperienze agli ospiti di Cascina Cristina, a Cantù: è questa la nuova sfida di Daniele Giordani.

La Walking Francigena Ultramarathon

Il cinquantenne canturino torna a camminare per raccogliere fondi a favore di Abilitiamo: oggi, sabato 10, e domani, 11 ottobre Giordani affronterà la Walking Francigena Ultramarathon, una manifestazione non competitiva che darà la possibilità ai partecipanti di percorrere alcune tratte della via Francigena. I partecipanti possono scegliere tra diversi percorsi, che vanno da quello di 15 km a quello più lungo di 130 km, da Siena ad Acquapendente. Giordani ha scelto quest’ultimo, che lo porterà a camminare tra Toscana e Lazio, attraversando borghi e colline. Una sfida che non sarà facile: Giordani dovrà percorrere 130 chilometri in 32 ore di tempo.

«Vedrò di farcela. Lungo il percorso ci saranno pubblico e ristori. Ma questa volta dovrò camminare anche durante la notte e lì sarò solo soletto, per cui la testa dovrà reggere bene e combattere la sonnolenza, non sarà solo questione di gambe».

La raccolta fondi

Daniele, come detto, ha deciso di affrontare questa sfida per raccogliere fondi per Abilitiamo. Il canturino non è nuovo a queste iniziative:

«Camminiamo per voi è un progetto nato alla fine del 2023 quando la passione del camminare è diventata, attraverso gli Eagles Cantù, un modo per raccogliere fondi a favore di due associazioni del territorio: Abilitiamo Onlus e Quelli che… con Luca onlus. Con un’iniziativa simile a maggio siamo riusciti a portare 8 ragazzi di Cascina Cristina più i loro accompagnatori un paio di giorni in Toscana».

Una gita per gli utenti di Cascina Cristina

Sostenuto dagli Eagles e dai Pesi Massimi, attraverso questa sfida Daniele vorrebbe quindi riuscire a raccogliere il necessario per organizzare una nuova gita nella quale i ragazzi di Cascina Cristina possano trascorrere momenti diversi all’insegna anche del camminare insieme. Conclude Giordani:

«Non abbiamo un limite di fondi da raccogliere. Le spese per organizzare tutto, benzina, trasferimenti e alloggi, non sono indifferenti, per questo ogni singolo euro conta».

Chi vorrà, potrà contribuire alla realizzazione di questa iniziativa donando direttamente all’associazione Abilitiamo, tramite bonifico bancario oppure Satispay, (indicando come causale: Erogazione liberale – 135).