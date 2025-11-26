“Percorso cemento”: Holcim cederà al Comune oltre 7mila metri quadrati di proprietà

Il progetto “Make Como – percorso cemento” a Merone è sempre più vicino. Formalizzata nei giorni scorsi la convenzione tra Comune e Holcim.

Formalizzata la convenzione

A seguito della deliberazione che approvava lo schema di convenzione tra il Comune e Holcim, nonché della successiva stipula del contratto di convenzione, iniziano a concretizzarsi i primi risultati del sodalizio tra l’ente e l’azienda.

Il documento legato allo schema di convenzione era stato portato in Consiglio comunale dalla precedente Amministrazione, il 28 febbraio 2022. La convenzione, firmata successivamente, prevedeva la cessione gratuita al Comune di alcune aree di proprietà Holcim, costituite in gran parte da terreni.

L’assessore Guido Villa precisa: “La convenzione era stata sottoscritta dalla precedente Amministrazione per la “Via del cemento” e il “Museo del cemento”, con finalità culturale. Holcim si impegnava a cedere al Comune una serie di aree: per la maggior parte strade o porzioni di strade. Venerdì 21 novembre 2025 abbiamo formalizzato qualcosa che era stato sancito da tempo”.

Il trasferimento di proprietà, che riguarda oltre 7.000 metri quadrati, comprende anche il Lavatoio con la relativa area di pertinenza, un lotto situato in prossimità del cimitero comunale e un’ulteriore porzione adiacente alla piattaforma ecologica. Con l’avvenuto passaggio di proprietà, l’Amministrazione comunale sarà chiamata, nei prossimi mesi, a valutare le possibili destinazioni d’uso e gli investimenti necessari per valorizzare il nuovo patrimonio.

Al momento, però, “non ci sono ancora progetti: l’atto è appena stato firmato”, conclude Villa.

Una cosa è certa: essendo entrate a far parte del patrimonio comunale, le aree acquisite rientreranno nella pianificazione del prossimo Piano di Governo del Territorio che verrà aggiornato nel 2026.