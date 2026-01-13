Percorso di formazione per le insegnanti in biblioteca

Inverigo, ha preso il via in biblioteca il percorso di formazione sugli albi illustrati condotto da Maria Teresa Nardi, rivolto agli insegnanti delle scuole del territorio.

Tre corsi distinti

Un progetto articolato in tre corsi distinti, per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, pensato per approfondire il valore educativo, narrativo e didattico degli albi illustrati nelle diverse fasce d’età. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’assessorato all’Istruzione, Cultura e Biblioteca e organizzata dalla biblioteca, che conferma così il proprio ruolo di spazio attivo di crescita culturale e professionale.

Grande partecipazione

La partecipazione è stata notevole: tantissimi insegnanti hanno scelto di iscriversi, dimostrando ancora una volta grande attenzione alla formazione continua e alla qualità dell’educazione. Ringraziamenti sono andati a chi ha reso possibile questo percorso e a tutte le insegnanti e gli insegnanti che hanno deciso di mettersi in gioco, con entusiasmo e curiosità.