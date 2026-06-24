Percorso Kneipp, c’è la mucillagine: attenti a non scivolare

Rischio scivoloni al percorso Kneipp di Lurate Caccivio: prestare la massima attenzione.

Percorso Kneipp, rischio cadute

L’avviso di prestare massima prudenza nell’utilizzo dell’area benessere situata all’interno del parco Custera è stato diramato dall’Amministrazione comunale. A causa delle elevate temperature degli ultimi giorni, infatti, si presentato il problema della mucillagine. La sostanza viscosa e gelatinosa composta da zuccheri complessi, proteine e acqua ha reso scivoloso il fondo del percorso Kneipp.

Massima attenzione

Gli utenti, quindi, devono prestare la massima attenzione per evitare spiacevoli cadute. Un intervento di pulizia straordinaria è previsto per il week-end. Il Comune chiede anche l’osservanza del regolamento così da non incappare in sanzioni.