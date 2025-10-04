Pericolo legionella in due scuole e nel centro cottura

Pericolo legionella all’asilo nido comunale «La trottola», alla scuola dell’infanzia «La lanterna» e al centro cottura di via Colombo a Cantù.

Il pericolo

Per scongiurare il rischio di legionellosi il Comune di Cantù esegue, per il tramite di ditte specializzate, controlli periodici sugli impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria di proprietà comunale. Proprio durante le verifiche periodiche sugli impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria è stata riscontrata la presenza di legionella nel circuito di ricircolo dell’acqua calda sanitaria nella scuola in viale Madonna e nelle due strutture di via Colombo.

L’ordinanza

Immediatamente sono stati predisposti gli interventi di bonifica all’interno dei due plessi. In modo particolare lunedì 6 ottobre alle 13 al nido «La Trottola», mentre mercoledì 8 ottobre alle 13 all’infanzia «La Lanterna» e al centro cottura comunale siti in via Colombo. Per questo motivo tutte tre le strutture saranno chiuse nei rispettivi giorni di bonifica. Nel frattempo l’ordinanza firmata dal sindaco Alice Galbiati dispone il divieto assoluto di utilizzo all’interno delle tre strutture dell’acqua calda sanitaria nonché di ogni elettrodomestico o apparecchio che riscaldi l’acqua dell’impianto idraulico e generi vapore acqueo potenzialmente inalabile.