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Da domani, venerdì 20 novembre, a domenica 22 a Lariofiere l’Ordine sarà presente con uno stand e due convegni per restituire al comparto le soluzioni, l’approccio e le innovazioni dei professionisti

Sviluppo e ricerca per il settore edile

L’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecco partecipa a Erba al Meci, appuntamento di riferimento per l’edilizia delle province di Como, Lecco, Sondrio e Monza Brianza. Lo fa a poco più di un mese dalla giornata dei 30 anni dell’Ordine, portando in fiera quello che i suoi iscritti sanno fare.

L’Ordine è un contenitore di competenze e di valori, orientato allo sviluppo e alla ricerca in ambito di impiantistica e tecnologie per il settore edile e industriale. I tre pilastri in cui si riconosce – Competenza (il Sapere), Trasparenza (il Saper Fare) e Fiducia (il Saper Far Fare) – non sono solo un messaggio di

comunicazione: sono un modo di lavorare che si traduce in soluzioni concrete. Meci è l’occasione tangibile per restituire al settore quelle soluzioni e, soprattutto, l’approccio e le innovazioni di cui l’Ordine è ricco grazie ai propri iscritti.

Valori che diventano soluzioni

Si parla di Competenza (il Sapere): conoscenze al servizio del settore. Professionisti di ambiti diversi portano in fiera il loro aggiornamento tecnico, dall’efficienza energetica all’illuminazione pubblica, dalla sicurezza agli impianti smart, allo stand e in due convegni con crediti formativi.

Ma anche di Trasparenza (il Saper Fare): soluzioni concrete e verificabili. Dalla casa più sicura e funzionale per le persone anziane alla riduzione di consumi e delle manutenzioni negli impianti pubblici, il lavoro dei periti industriali si misura sui risultati concreti e può essere verificato da chi lo commissiona.

Infine la Fiducia (il Saper Far Fare): un metodo che costruisce rapporti. Il perito industriale progetta, coordina e fa realizzare: un approccio che offre a pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini benefici misurabili e interlocutori riconoscibili su cui poter contare.

I convegni di sabato 21 novembre

L’Ordine presenterà due convegni sabato, 21 novembre.

Dalle 10 alle 11 in sala Porro al primo piano, si tratterà di “Illuminazione pubblica efficiente: i benefici per la Pubblica Amministrazione”. Il convegno mostra come l’efficientamento dell’illuminazione pubblica porti vantaggi misurabili agli enti locali: risparmi energetici ed economici, minore manutenzione, maggiore sicurezza urbana – anche grazie a telecamere di sorveglianza installate sui pali della luce – e migliore qualità dell’illuminazione. Dopo i saluti del presidente Marco Giovanni Buffoni, intervengono il perito industriale Pietro Boneschi e l’ingegner Stefano Borsani, Ceo di OxyTech.

Dalle 15 alle 16, in sala Lario, si svolgerà “Abitare bene a casa propria: soluzioni per un’abitazione più sicura, confortevole e funzionale”, un incontro dedicato alla progettazione degli impianti in chiave “smart” e all’abitare in autonomia: illuminazione, sicurezza, sensori, automazioni e teleassistenza, integrati con ausili e progettazione universale per favorire autonomia e benessere delle persone anziane. Dopo i saluti del presidente Buffoni, intervengono i periti industriali Luigi Valsecchi e Giuseppe Calcagno di Zennio.

Per entrambi i convegni sono riconosciuti due crediti formativi per ciascun incontro ai periti industriali e periti industriali laureati iscritti all’Ordine di Lecco.

Lo stand e la voce del consiglio direttivo

Lo stand dei periti industriali (Pad. B, stand n. 259) è aperto dal primo giorno di fiera, venerdì 20 novembre, ed è il luogo in cui il Consiglio direttivo e alcuni rappresentanti dell’Ordine incontrano operatori e visitatori. Grazie alle loro competenze e rappresentando ambiti diversi, saranno un interlocutore per le associazioni con cui condividere progettualità e supporto tecnico, e un riferimento per gli operatori presenti in fiera e per il pubblico.

Presenteranno il progetto “Percerto”, la comunità energetica rinnovabile nazionale fondata e gestita dai Periti Industriali Italiani, di cui l’Ordine di Lecco è promotore e con orgoglio tra i fondatori.

Il presidente Marco Giovanni Buffoni invita imprese, associazioni e amministrazioni a visitare lo stand e a partecipare ai convegni: