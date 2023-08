Una figlia persa troppo presto, i suoi risparmi ereditati e il desiderio di una madre di utilizzarli per aiutare la propria comunità in ricordo della persona tanta amato che non c’è più.

Perse la figlia: dona i suoi risparmi all’associazione Pompieri sempre

Sono stati questi i presupposti che hanno mosso Rosy Castelli, 64 anni, residente a Novedrate, a effettuare una donazione all’Associazione Lombarda Pompieri Sempre Odv presieduta da Andrea Valtorta, nata nel 2003 per l’impegno di alcuni Vigili del Fuoco volontari, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il volontariato pompieristico comasco. La donazione è stata quindi destinata al distaccamente di Cantù, con la finalità di sostenere il progetto «Guarda il cielo e... vola in alto». Quest’ultimo ha l’obiettivo di raccogliere contributi per la sostituzione della ormai vetusta autoscala con una moderna piattaforma antincendio.

"Mia figlia Stefania se n’è andata a soli 30 anni ha raccontato la mamma - Era affetta dalla nascita da una malattia cronica che purtroppo è degenerata in una forma tumorale, senza lasciarle scampo. Le sono sempre stata accanto, accudendola fino all’ultimo giorno. Vicino a mia figlia c’è sempre stato anche il suo compagno Giancarlo, che aveva persino lasciato la sua città, Modena, dove si erano conosciuti, per trasferirsi in Brianza e vivere con mia figlia".

La scelta

A distanza di un anno la madre ha ricevuto in eredità i risparmi lasciati dalla figlia.

"Sono i soldi che lei ha raccolto con tanti sacrifici - ha proseguito la mamma - E’ stata una grande lavoratrice e, malgrado le sue condizioni di salute fossero precarie, non si è mai tirata indietro. Quando mi sono stati affidati questi soldi, ho pensato quali associazioni avrei potuto aiutare versandone loro una parte. Così sono venuta a conoscenza del progetto promosso dall’Associazione Lombarda Pompieri Sempre Odv. Sono volontari, ogni giorno rischiano le loro vite, per salvare le nostre. Però loro non guardano se una persona è ricca o povera: salvano tutti comunque Ho ritenuto che donare a questo sodalizio una parte dei risparmi di mia figlia, con l’obiettivo di destinarli al distaccamento di Cantù per l’acquisto di una nuova piattaforma antincendio, le avrebbe fatto piacere. Perché significa aiutare la comunità, le persone fragili, proprio come aveva fatto lei collaborando con la cooperativa Il Gabbiano".

Il presidente Valtorta ha voluto ringraziare Rosy Castelli per la donazione effettuata e con lei tutti coloro che sostengo l’Associazione Lombarda Pompieri Sempre Odv.