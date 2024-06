“Pescatori Alpha” per un giorno

Trentasette "Bimbi a Pesca" imparando dai "Pescatori Alpha" di Como: che successo al laghetto di Uggiate con Ronago.

“Bimbi a Pesca” con gli “Alpha"

La quarta edizione manifestazione gratuita organizzata dal sodalizio di Como dedicata ai più piccoli, per insegnare loro l’arte della pesca e a divertirsi senza competere con chi si ha accanto. Sabato 15 giugno, alle 8, sono stati 37 i partecipanti di un’età compresa tra i 4 e i 14 anni presenti all’iniziativa presenti al laghetto in via Mulini, frazione Ronago, per incontrare i "Pescatori Alpha" di Como. "Quasi tutti i bambini sono venuti nonostante il tempo incerto - commenta Luca Arcobello, presidente dell’associazione - E’ stata una bella giornata, i bimbi erano molto concentrati dal punto di vista della pesca. Vedere bimbi di 4 o 5 anni sul pezzo è una bella soddisfazione".

Soddisfazione che dalle immagini scattate emerge anche nei volti di mamme e papà presenti e condivisa dai volontari, in totale una quarantina circa, tra i membri dell’associazione "Pescatori Alpha" e i soci dell’Asd Lanza. Che sorrisi alla quarta edizione.