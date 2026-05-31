Pgt, l’opposizione chiede un incontro per la cittadinanza

Inverigo, la richiesta di un incontro per la cittadinanza in ambito Pgt. A parlare sono i consiglieri della lista Inverigo 2021.

Procedimento di variante generale al Pgt

Il Comune ha avviato il procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) insieme alla Valutazione Ambientale Strategica (Vas) e ha chiesto alla cittadinanza di presentare proposte e suggerimenti. Per il gruppo di opposizione, però, sarebbe corretto istituire un incontro con la cittadinanza.

“Negli ultimi mesi la Giunta Vincenzi ha avviato l’iter per l’aggiornamento del Pgt, il fu piano regolatore – sottolineano i consiglieri di Inverigo 2021 – Non è un semplice passaggio burocratico, il Piano di Gestione del Territorio è quel documento che a tutti gli effetti pianifica ciò che diventerà Inverigo nei prossimi anni. Nuove costruzioni, viabilità, servizi: quasi tutti gli aspetti della vita amministrativa passano da questo Piano”.

“Momento storico”

Inverigo 2021 sottolinea il momento storico che il Comune sta vivendo:

“La causa Victory è finalmente finita e con essa tutti i limiti che ha messo allo sviluppo del nostro paese. Inverigo può finalmente tornare a investire in maniera incisiva sul suo territorio scrollandosi dalle spalle questi trent’anni di immobilismo – commentano i consiglieri – Ma dall’ultimo aggiornamento del Pgt, risalente al 2014, è tutto il contesto sociale ad essere cambiato: la vita lavorativa è radicalmente diversa e con essa il modo di vivere il paese; le esigenze delle famiglie e dei giovani hanno un respiro che va ben oltre la dimensione comunale e le fasce di età più piccole hanno una nuova serie di abitudini che il nostro Comune non può più ignorare. Il modo più efficace per l’Amministrazione di intercettare tutti questi cambiamenti e disegnare la prossima Inverigo intorno ad essi è incontrare la popolazione, ovvero chi il paese lo vive ed è voce di queste nuove necessità. E invece eccoci qua, a pochi giorni dal termine utile entro il quale cittadini e associazioni possono presentare le loro proposte di modifica al Pgt senza un incontro con la popolazione, un’occasione di dialogo, una ricerca di collaborazione. Un timido comunicato sulla stampa locale e basta, lasciamo gli eventi al loro corso”.

Incontro necessario

Per il gruppo un incontro sarebbe dunque necessario: