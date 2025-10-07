Pian del Tivano: senso unico alternato sulla Sp 44 dal 7 al 10 ottobre

Da oggi, martedì 7 ottobre, e fino a venerdì 10 è previsto il senso unico alternato sulla Sp 44 “del Pian del Tivano” nel Comune di Sormano, in località Colma.

Lavori di asfaltatura

La modifica alla viabilità è stata stabilita dalla Provincia di Como per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. In particolare, la circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da movieri da martedì 7 ottobre a venerdì 10 ottobre 2025, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18.

Gli interventi prevedono l’asfaltatura della strada, dunque per il buon esito delle opere e per garantire le condizioni di sicurezza si rende necessaria la parziale e temporanea regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Inoltre, lungo tutto il tratto interessato dai lavori vige il divieto di sosta e di fermata.