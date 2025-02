Piano cave, incontro in Municipio

Piano cave, un incontro per parlarne: questa sera, giovedì 6 febbraio, a Bulgarograsso.

Incontro sul Piano cave

L'appuntamento da segnare in agenda è per questa sera, alle 20.45, in Sala consiliare. Organizzato dal gruppo di minoranza "Bulgaro Anch'io" e da "Legambiente", vedrà come relatori il capogruppo consiliare Riccardo Pini. A seguire, gli interventi del consigliere di opposizione Giuseppe Clerici che parlerà del contesto politico-amministrativo e di Enzo Tiso, presidente del circolo di "Legambiente" di Como.

La questione cava a Bulgarograsso

"Il futuro della cava è agricolo". Il sindaco Fabio Chindamo ha frenato sulla questione dopo che una decina di giorni fa il Consiglio regionale ha approvato un emendamento presentato da Riccardo Pase per conto della Lega. Il documento prevede la modifica della previsione della destinazione finale del sito di Bulgarograsso e lo esprime chiaramente: "Recupero a uso agricolo oppure, laddove concordato con il Comune, recupero a uso insediativo". Insomma, la possibilità che, una volta concluso il periodo estrattivo, possa essere avviata un’attività di recupero rifiuti utili per la produzione di materie prime per il settore dell’edilizia. "Sarebbe stato opportuno che fossimo invitati a condividere la discussione riguardante il Piano cave della commissione regionale - spiega il primo cittadino bulgarese - Per quanto ci riguarda rimaniamo a quanto scritto all’interno del Piano di governo del territorio, ovvero che la destinazione di quella zona è di tipo agricolo. In ogni caso è tutto da decidere e valutare in maniera dettagliata tenendo ben conto degli impatti ambientali".