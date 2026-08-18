Tari, agevolazione con Isee fino a 35mila euro

Approvato all’unanimità il piano Tari di Bulgarograsso per il 2026; sconti in vista.

Piano Tari, sostegno alle famiglie

Il Consiglio comunale ha previsto un sostegno alle famiglie: riduzione del 30% sulla parte variabile della tassa. L’agevolazione è per chi presenta un Isee inferiore o uguale a 35.000 euro. Per richiederla c’è tempo fino al 31 agosto, compilando l’apposita autocertificazione e presentandola in Municipio unitamente a un documento di identità oppure inviandola a ragioneriatributi@comune.bulgarograsso.co.it. Novità: la Tari potrà essere pagata in tre rate: 10 ottobre (scadenza utile anche per il versamento in un’unica soluzione), 31 novembre e 31 gennaio.

“Nuovi servizi”

“Il piano Tari prevede un piccolo aumento annuale di 7-8 euro a contribuente – dettaglia il sindaco Fabio Chindamo – Consente di coprire i costi del nuovo appalto, partito a gennaio, con servizi aggiuntivi: potenziata settimanalmente la raccolta della carta e della plastica, raccolta gratuita degli ingombranti a domicilio, pulizia meccanizzata delle strade, esteso l’orario di servizio dell’operatore ecologico”.