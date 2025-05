Piante spontanee in cucina: dai prati alla tavola con i saperi perduti

Presenti Pietro Ficarra e Stefania Scaccabarozzi di "Piante spontanee in cucina"

Un'uscita nella piana di Scarenna

Dopo il successo degli scorsi anni, il Gruppo naturalistico della Brianza proporrà per domenica, 11 maggio, con ritrovo alle 9.30 alla stazione di Canzo-Asso, l’escursione alla ricerca delle specie vegetali buone da mangiare, organizzata in collaborazione con Pietro Ficarra e Stefania Scaccabarozzi di "Piante spontanee in cucina". Questa volta sarà protagonista la zona di Scarenna, ad Asso. per un percorso pianeggiante, ad anello, su strada sterrata e strada asfaltata.

La proposta si intitola "Dai prati alla tavola: piante spontanee in cucina".

Alla scoperta di piante commestibili

Un modo per scoprire l'incredibile varietà di piante commestibili che la Natura offre e che per millenni hanno sostenuto l’uomo e ne hanno consentito la sopravvivenza. L'iniziativa permetterà di conoscere piante che si osservano distrattamente tutti i giorni ma che in realtà possono essere buone da mangiare e possono rivelare un nuovo mondo fatto di saperi e sapori perduti.

Una scelta del luogo non casuale

A spiegare l'iniziativa è il presidente del GnB, Roberto Cerati: