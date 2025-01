Piattaforma ecologica: cambiano gli orari di apertura. In particolare, come da avviso emesso dal gestore Il Cilindro nei giorni scorsi, la modifica sperimentale degli orari di apertura di servizio ad Alzate , gestita con i Comuni di Anzano, Alserio, Brenna e Lurago entrerà in vigore il prossimo 1 febbraio e fino al 30 aprile.

Piattaforma ecologica: ecco i nuovi orari di apertura

"Al fine di una migliore fruibilità del servizio di conferimento dei rifiuti all'ecostazione sovracomunale da parte delle utenze private e aziendali, il comitato di gestione Il Cilindro ha deciso di modificare in forma sperimentale fino al 30 aprile gli orari del centro rifiuti", si legge sull'avviso pubblicato in queste ore dai Comuni convenzionati nel servizio.

Nello specifico, per le utenze domestiche il centro di raccolta, fino al 30 aprile, sarà aperto il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30; il mercoledì e il venerdì dalle 13.30 alle 17.30. Per le utenze aziendali, l'orario di apertura sarà il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12.

Al termine della sperimentazione e della verifica dei risultati dell'esperimento saranno resi noti i nuovi orari del servizio.