Piattaforma ecologica chiusa per quattro giorni

Piattaforma di Lurate Caccivio chiusa per quattro giorni: riorganizzazione interna.
Piattaforma ecologica chiusa
Si informa la cittadinanza che, a causa del cambio di gestione del settore rifiuti e delle conseguenti modifiche contrattuali in corso, nonché per consentire al nuovo gestore di effettuare alcuni interventi di adeguamento presso il centro di raccolta, la discarica comunale resterà chiusa nei giorni dal primo al 4 maggio. Si invitano i cittadini a prendere tutti gli accorgimenti necessari, evitando il conferimento dei rifiuti in tali giornate.