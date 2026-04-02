Piazza senza auto: prende il via la pulizia mensile

Divieto temporaneo di sosta: novità introdotta dalla Giunta di Canzo per permettere il passaggio della macchina spazzatrice, attualmente impedito dalla continua presenza dei veicoli in sosta.

Per garantire decoro al paese e favorire la rotazione dei veicoli

Per assicurare il decoro del centro storico, la Giunta comunale ha approvato il divieto temporaneo di sosta sulla piazza ogni primo lunedì feriale del mese, dalle 7.30 alle 10.30, in modo da lasciarla sgombera dalle vetture. In questo modo sarà possibile procedere con un’accurata pulizia con l’ausilio della macchina spazzatrice. E al contempo, oltre a garantire decoro al paese, si favorisce la rotazione dei veicoli in sosta.

“Frutto del confronto con cittadini e commercianti”

Una misura che prenderà il via già questo aprile: la prima pulizia è prevista infatti per lunedì 13. A spiegare la decisione presa è il sindaco, Giulio Nava: