"Piccole ruote crescono": Longone incontra la sicurezza stradale in bici

Giornata dedicata alla sicurezza stradale per gli alunni della 4a elementare di Longone al Segrino: il Moto Club Asso in collaborazione con la Commissione di Educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana e i Vigili urbani ha proposto un’attività pratica gratuita di sicurezza stradale in bicicletta.

Lezione teorica e pratica

Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini alle norme che regolano l'ambiente stradale, secondo i principi della convivenza civile e con un pizzico di sano divertimento. Dapprima con una lezione in classe, utilizzando la LIM e una presentazione multimediale, venerdì scorso sono stati forniti ai piccoli utenti della strada gli strumenti necessari per sviluppare una corretta percezione del pericolo per affrontare con maggiore consapevolezza i rischi dell’ambiente stradale.

I bambini sono stati invitati a prendere coscienza e sensibilizzati al "valore della vita" nonché al rispetto delle regole che aiutano a preservarla. Successivamente l’attività si è svolta sul piazzale della palestra, dove è stato allestito un percorso didattico che riproduceva un comune ambiente stradale con segnaletica verticale e percorsi dedicati che i piccoli hanno effettuato in bicicletta.

Il socio del Moto Club Asso Maurizio Corti e il presidente Enrico Corti sono stati coordinati dal formatore di Educazione stradale FMI Rinaldo Batelli in collaborazione con le maestre della primaria e col comandante della Polizia locale Daniele Proserpio.

“Il progetto – ha spiegato Batelli - mira a sviluppare sin da piccoli una cultura della sicurezza intesa come cultura della condivisione delle regole della strada, che sono regole fondamentali di convivenza civile e di rispetto della vita propria ed altrui".

I bambini, entusiasti, hanno partecipato attivamente alla manifestazione con la propria bicicletta e col casco, hanno usufruito gratuitamente della copertura assicurativa FMI e ricevuto un ricordo della giornata educativa insieme a un attestato.

“Il Moto Club Asso da anni è attivo nel campo dell’educazione stradale perché riteniamo che questa attività sia l’occasione educativa che permette ai bambini di imparare il rispetto degli altri e delle regole e mira a formare i futuri motociclisti” ha commentato il presidente Corti.