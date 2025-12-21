Piccoli speleologi crescono: si formano nuove leve per il gruppo erbese

Piccoli speleologi crescono. E’ questo l’intento del Gruppo Speleo club del Cai Erba, che proprio quest’anno festeggia i 50 anni di attività e che cerca di gettare le basi per il futuro

Protagonisti sette ragazzi tra i 17 e i 20 anni

Si è concluso in questi giorni il 22° corso di introduzione alla speleologia – con la direzione di Alessandro Marieni – organizzato dal Gruppo Speleo del Cai erbese che ha visto la partecipazione alle lezioni teoriche e pratiche di uscita in grotta di sette giovani ragazzi erbesi, dai 17 ai 20 anni: Samuele Vaccaro, Lorenzo Pozzoli, Davide Marieni, Fabio Frigerio, Emanuele Valli, Andrea Meroni e Giovanni Consonni.

Formazione continua di un gruppo giovane e interessato

A spiegare i motivi del corso è Roberto Sala, referente del gruppo:

“Abbiamo sempre fatto il corso speleo per avvicinare nuovi interessati, ma solo in poche occasioni i partecipanti continuavano in questa attività. Così da un paio d’anni a questa parte abbiamo deciso di fare una scelta diversa e stiamo portando avanti la formazione continua di un gruppo di giovani davvero interessati, che passo dopo passo si sono avvicinati, appassionati e ora si stanno formando”.