Picnic e letture al parco

«Picnic o letture? tutti e due»: in arrivo una nuova iniziativa della biblioteca comunale di Fino Mornasco per venerdì 17 luglio 2026.

L’iniziativa

Si tratta di un evento organizzato con il supporto del gruppo di I Narratori che si terrà nel parco comunale di Fino Mornasco. Ci saranno quindi un picnic, letture nel parco e anche un piccolo laboratorio di pittura. Per partecipare è necessario portare tovaglia, cibo, bevande e colla stick.

Gli orari

Il laboratorio e il picnic si svolgeranno a partire dalle 19, mentre le letture animate, per bambini dai 4 anni in su, inizieranno dalle 20.15. La partecipazione è gratuita, per meglio organizzarsi la biblioteca chiede di inviare una mail a biblioteca.comunale@comune.finomornasco.co.it. Per informazioni: 031.929291.

Cinema all’aperto

Nel frattempo prosegue, sempre al parco, la rassegna cinematografica all’aperto organizzata da Comune e biblioteca: giovedì 16 luglio ci sarà infatti la proiezione di «Gloria!», ambientato nelle Venezia del 1800. La proiezione inizierà alle 21.30.