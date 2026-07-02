Piedibus, si cercano volontari per accompagnare a scuola i bimbi

Il piedibus di Guanzate come un baluardo contro il caos auto all’esterno della primaria.

Piedibus, alla ricerca di volontari

Il servizio, gestito anche per il prossimo anno scolastico dalla Fondazione Paolo VI, è pronto a tornare con rinnovato vigore. E con qualche novità. “Abbiamo già sollecitato le famiglie i cui bambini andranno alla primaria – spiega il presidente Giuliano Guffanti – Il piedibus è utile per tanti aspetti: motorio, sociale e anche a livello di impatto sul territorio. Più bambini che si recano a scuola a piedi significa meno vetture in circolo”.

Novità a dal prossimo anno scolastico

Ed è anche per questo motivo che da settembre ci sarà una possibilità rivolta a chi sceglierà di utilizzare la macchina a causa magari della distanza dalle elementari. “C’è una fermata nel parcheggio del mercato: la vorremmo utilizzare come punto di raccolta per quei bambini che arrivano a scuola in auto – continua il presidente – I genitori potranno lasciare ai nostri volontari i loro figli: verranno accompagnati alla primaria nell’ultimo tratto di circa 300 metri”. Il piedibus guanzatese, attivo da una ventina d’anni, è sempre alla ricerca di volontari. Tutte le informazioni per iscriversi su www.fondazionepaolovi.com.