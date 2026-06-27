Piedibus, si cercano i volontari per il prossimo anno scolastico

La scuola è appena terminata e sono già aperte le adesioni per partecipare al piedibus di Lurate Caccivio: iscrizioni per i bimbi e anche per nuovi volontari.

L’appello del Comune

L’assessorato all’Istruzione e Cultura e l’Associazione Genitori Associati, dall’anno scolastico 2024-2025 gestiscono il servizio piedibus: sono state ripristinate la maggior parte delle linee, con la collaborazione di numerosi volontari-accompagnatori, organizzatori e genitori e con l’adesione di tanti bambini delle scuole primarie “Munari” e “Rodari”.

L’iniziativa favorisce la socializzazione dei bambini, la conoscenza del territorio, una mobilità responsabile e più rispettosa dell’ambiente, con sensibili riduzioni del traffico automobilistico in prossimità delle scuole. Per il prossimo anno scolastico, in partenza da settembre, Comune e sodalizio hanno deciso di lanciare un appello alla ricerca di personale disposto ad accompagnare gli alunni nei due plessi.

Le linee disponibili

Le linee disponibili sono: Linea Castello, Linea Barozzo, Coincidenza Rodari, Coincidenza Munari, Linea Caio Plinio e Linea Oltrona. I bimbi possono iscriversi compilando il modulo disponibile sul sito del Comune, indirizzandolo a piedibusluratecaccivio@gmail.com. Per i volontari: volontaripiedibuslc@gmail.com.