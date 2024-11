Pietro, campione speciale: 17enne con sindrome di down, ha vinto il titolo italiano di karate integrato

Pietro Secchi è Campione italiano di categoria nel karate integrato. E non è neppure la prima volta. Una storia che parla di successo, riscatto, inclusione vera.

Già tanti risultati

Pietro ha 17 anni ed è un ragazzo con la sindrome di down: "Ha iniziato il suo percorso nel karate nella palestra di Caslino, il suo paese, seguendo le lezioni di Alessandro Brambilla, un istruttore della Yama Dojo mio allievo – ha raccontato il maestro Francesco Borrelli – Era il 2016 e Pietro frequentava la terza elementare. Dopo qualche anno il corso di Caslino ha chiuso per impegni personali dell’istruttore e Pietro si è spostato nella palestra Sporting Fitness di Canzo con me. La svolta sul fronte sportivo è avvenuta un paio di anni fa, quando insieme siamo andati a trovare il mio amico, il maestro Rolando Gaido, una persona carismatica, esperto nel lavoro con soggetti affetti da autismo o con sindrome di down".

"L’allenamento di quella sera ha mosso qualcosa nelle motivazioni di Pietro, tanto che si è convinto a intraprendere un percorso agonistico e già qualche mese dopo ha partecipato alla coppa Italia Csen vincendo il suo primo titolo italiano di karate integrato. Posso dire con immensa gioia e grande soddisfazione che questo episodio ha aiutato tantissimo Pietro nella sua autostima, dandogli nuovi e continui stimoli e facendolo avvicinare agli allenamenti con uno spirito totalmente diverso. Da quel giorno lavora costantemente per migliorarsi, ha imparato nuove e complesse forme, Kata, che poi porta nelle competizioni dove partecipa con rinnovato entusiasmo. Da quest’anno si allena tre volte alla settimana e dopo il primo titolo italiano ha centrato altre tre volte il podio, classificandosi due volte secondo e una volta primo".

