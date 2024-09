Pilates e body painting per i bambini a Cermenate

Pilates e body painting per bambini, queste le attività protagoniste della mattinata di domenica 15 settembre al parco Scalabrini di Cermenate. L’evento deve il proprio merito organizzativo all’associazione «Women in sport»; il Comune di Cermenate dà il patrocinio.

L'evento

Non può essere che il parco Scalabrini ad accogliere la manifestazione, rivolta sia ai bambini che agli adulti. Alle 10 avranno inizio le lezioni di pilates, mentre per i bambini dai 4 ai 10 anni è stato pensato un laboratorio di body painting. A coordinarlo sarà Marta Marchese, mentre Ilaria Basile si occuperà di pilates. E’ necessario portare una maglietta bianca per il laboratorio e un tappetino personale per l’attività sportiva. Non è richiesta un’adesione: i nominativi dei partecipanti verranno raccolti direttamente al parco dalle 9.30. La partecipazione richiede un’offerta libera. Al termine delle attività ci sarà un rinfresco. Si spera nel bel tempo. Nel caso il cattivo tempo non dovesse permettere lo svolgimento delle due attività, la manifestazione verrà posticipata alla prossima primavera.

L'associazione

La manifestazione è volta a sostenere i progetti di «Women in sport», impegnata in iniziative di aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza, coniugando diritto, sport e svago. Tutti i fondi che verranno raccolti saranno destinati alle attività dell’associazione.