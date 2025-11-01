Pioggia di intrattenimenti, musica e sapori con Halloween Party

Festa riuscita malgrado le condizioni atmosferiche non ottimali: la decima edizione di Halloween Party a Olgiate Comasco è stata un successo.

La festa

Dalle 18 di venerdì 31 ottobre via San Gerardo ha offerto intrattenimenti, musica e sapori da gustare. L’evento organizzato dall’associazione genitori La Lanterna, con la collaborazione di varie attività commerciali e il sostegno del Comune, si è rivelato vincente. Viavai continuo, nonostante una leggera pioggia. Tanta voglia di stare insieme e centinaia di bimbi e ragazzi con costumi a tema Halloween.

Gli spettacoli

Apprezzati i trampolieri itineranti, le postazioni con Dj Botty, Dj Arthur e Dj Meto, gli spettacoli col fuoco e quelli dedicati ai bimbi.

L’impegno dell’associazione genitori

All’interno della scuola primaria di via San Gerardo allestito il tunnel spaventoso e proposto uno spettacolo di magia per i piccoli. Pienone e applausi.

Le foto sul Giornale di Olgiate

Sabato prossimo sul Giornale di Olgiate uno speciale con le foto di tantissimi bimbi, adolescenti e famiglie ospiti in redazione per una foto ricordo dell’Halloween Party.